Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Ultima ora
Ultima oraSchlein al corteo Cgil, 'l'Italia è migliore di chi la governa'
3 ott 2025
Schlein al corteo Cgil, 'l'Italia è migliore di chi la governa'

La segretaria Pd Elly Schlein è arrivata al corteo della Cgil a piazza Vittorio. Insieme a lei il capogruppo del partito democratico all'europarlamento Nicola Zingaretti. Schlein e i Dem sfilano dietro uno striscione con la scritta 'Fermiamo il massacro'. Alla manifestazione sono presenti anche Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs.

"E' una bellissima giornata di mobilitazione e di sciopero - ha detto Schlein - che sarà enormemente partecipata e che dimostra che l'Italia è migliore di chi la governa. E' uno sciopero per Gaza - ha aggiunto - per dire 'Palestina libera'. Stiamo vedendo un'onda di partecipazione in tutta Italia che unisce diverse generazioni e quindi sarà una bellissima giornata e ci saremo anche noi come partito".

"Abbiamo un ministro bullo che mette in discussione il diritto di chi sciopera con minacce indegne per i lavoratori e le lavoratrici", ha sottolineato Nicola Fratoianni di Avs a margine del corteo della Cgil. E anche riguardo alle parole di Giorgia Meloni sul weekend lungo ha osservato: "è indecente, indecoroso: ricordo che i lavoratori che scioperano rinunciano a un giorno di stipendio, battute come queste sono vergognose".

