Domenica 12 Ottobre 2025

Raffaele Marmo
12 ott 2025
Schlein, ad Assisi straordinaria presenza, Italia ripudia guerra

Pieno riconoscimento dello Stato di Palestina

"Una straordinaria partecipazione oggi alla marcia della pace Perugia Assisi perché l'Italia è un Paese che ripudia la guerra, sta scritto nella nostra Costituzione. E quindi noi continuiamo a mobilitarci per la pace. Pace per i palestinesi, che vuol dire pieno riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell'occupazione illegale in Cisgiordania; pace per gli ucraini, una pace giusta per tutti quei popoli che sono coinvolti in oltre 50 conflitti terribili nel mondo". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein da Assisi.

UcrainaElly Schlein