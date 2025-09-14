Domenica 14 Settembre 2025

Davide Nitrosi
Ultima ora
Schlein a Meloni, 'vi batteremo, non ci divideremo'
14 set 2025
14 set 2025
'Uniti in tutte le regioni al voto, non succedeva da anni'

"Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein alla festa nazionale dell'Unità, in corso a Reggio Emilia. "Abbiamo seguito testardamente un obiettivo - ha detto in un altro passaggio - unità, unità, unità, testardamente unitari. Grazie a questo lavoro paziente, siamo riusciti a chiudere la stessa alleanza progressista in tutte le regioni al voto, avanti insieme, non succede da 20 anni".

© Riproduzione riservata