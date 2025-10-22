Mercoledì 22 Ottobre 2025

Sarkozy, una vita da romanzo

Alberto Mattioli
Sarkozy, una vita da romanzo
22 ott 2025
Schlein a Meloni, non decide lei cosa dice l'opposizione

"So dove mi aspetta ma non decide lei cosa dice l'opposizione. Lei oggi festeggia tre anni di governo, ma gli italiani no. Avete aumentato le tasse, sono aumentati i lavoratori poveri" mentre "le nascite sono scese", "sono aumentati i prezzi degli affitti", "abbiamo le bollette più care di Europa e voi non avete fatto nulla". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein in Aula alla Camera dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni sul consiglio europeo. "Con il suo governo sono aumentate di 1 milioni e mezzo le persone che non riescono a curarsi in un anno", "smettete di litigare con le calcolatrici", ha aggiunto.

