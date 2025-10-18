Schlein a Meloni, a italiani non serve il suo vittimismo

"Pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla sua dose di vittimismo quotidiano. Basta, basta, perchè del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente: parliamo dei problemi concreti degli italiani". Lo afferma la leader del Pd, Elly Schlein prima di lasciare Amsterdam.

"Lo spieghi lei, faccia una conferenza stampa per spiegare perchè stanno tagliando la sanità pubblica. Lei può andare alle Nazioni unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che l' opposizione italiana è peggio dei terroristi ma le opposizioni devono mute, zitte e buone, dire solo che va tutto bene".