Sabato 18 Ottobre 2025

I leader e le parole giuste

Piero Fachin
I leader e le parole giuste
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Schlein MeloniAttentato RanucciAumento sigaretteAppendino M5sSinner AlcarazBtp Valore
Acquista il giornale
Ultima oraSchlein a Meloni, a italiani non serve il suo vittimismo
18 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Schlein a Meloni, a italiani non serve il suo vittimismo

Schlein a Meloni, a italiani non serve il suo vittimismo

Lei può attaccare opposizioni e noi dobbiamo stare zitti e buoni

Lei può attaccare opposizioni e noi dobbiamo stare zitti e buoni

Lei può attaccare opposizioni e noi dobbiamo stare zitti e buoni

"Pure oggi la presidente Meloni non rinuncia alla sua dose di vittimismo quotidiano. Basta, basta, perchè del suo vittimismo gli italiani non se ne fanno niente: parliamo dei problemi concreti degli italiani". Lo afferma la leader del Pd, Elly Schlein prima di lasciare Amsterdam.

"Lo spieghi lei, faccia una conferenza stampa per spiegare perchè stanno tagliando la sanità pubblica. Lei può andare alle Nazioni unite ad attaccare le opposizioni davanti a tutto il mondo, può andare sul palco di Firenze a dire che l' opposizione italiana è peggio dei terroristi ma le opposizioni devono mute, zitte e buone, dire solo che va tutto bene".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elly Schlein