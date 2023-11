Schillaci, 'sulle pensioni c'è la volontà di risolvere'

"Ho incontrato Giorgetti un quarto d'ora fa e lo rivedrò domani insieme alla ministra Calderone. C'è la volontà di risolvere le criticità legate alla norma sulle pensioni perchè credo che sarebbe impensabile che in un momento come questo operatori lascino il Servizio sanitario nazionale. Potrebbe essere il tassello finale di un disastro che noi non vogliamo far sì che avvenga". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci Healthcare Summit 2023 del Sole24ore. "Ancora non è stata definita la modifica finale", ha detto. Oltre a questo "abbiamo chiesto un impegno per valorizzare l'indennità di specificità per gli operatori sanitari".