Schillaci, 'lavoreremo sul fine vita, abbiamo nostre idee'

Il fine vita "rappresenta un tema etico fondamentale sul quale lavoreremo appena possibile e sul quale abbiamo le nostre idee e le metteremo in campo. È un argomento complesso che credo vada affrontato con una visione multidisciplinare, un tema su cui il governo sicuramente lavorerà con tutte le competenze che ha a disposizione". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenuto a SkyTg24, in merito agli ultimi casi di cronaca sul ricorso all'estero per ottenere l'eutanasia.