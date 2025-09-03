Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funicolare LisbonaParata PechinoSanremo RaiSigonellaArmi CinaItalia volley
Acquista il giornale
Ultima oraSchianto con 2 tir sull'A1, morta una 21enne
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Schianto con 2 tir sull'A1, morta una 21enne

Schianto con 2 tir sull'A1, morta una 21enne

Altri 4 feriti gravi in ospedale

Altri 4 feriti gravi in ospedale

Altri 4 feriti gravi in ospedale

Una 21enne ha perso la vita e quattro uomini di 25, 52, 60 e 61 anni sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla carreggiata sud dell'autostrada del Sole che ha coinvolto due autoarticolati e un'utilitaria tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, in territorio di Senna Lodigiana. Sono intervenute anche due eliambulanze che hanno trasferito due feriti con prognosi riservata negli ospedali di Milano Niguarda e di Pavia, altri due coinvolti sono stati trasferiti in ambulanza all'ospedale di Cremona. La polizia stradale di Guardamiglio sta accertando la dinamica del mortale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata