Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Schiaffi ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici
7 ott 2025
Schiaffi ai bimbi dell'asilo nido, sospese tre educatrici

Accusate di aver dato schiaffi e forti scossoni a 36 bambini, tutti con meno di tre anni, dell'asilo nido 'Melograno' di Potenza, tre educatrici sono state sospese dall'esercizio della professione per un anno. Il provvedimento del gip è stato eseguito dai Carabinieri che, per diversi mesi, hanno condotto le indagini coordinate della Procura della Repubblica di Potenza. Anche grazie alla visione delle immagini di alcune telecamere installate dagli investigatori, sono stati riscostruiti "gli atteggiamenti provocatori e violenti nei confronti - è scritto in una nota diffusa dalla Procura di Potenza - degli infanti a loro affidati".

