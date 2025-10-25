Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Ultima oraSchiacciante vittoria di Connolly alle presidenziali in Irlanda
25 ott 2025
Schiacciante vittoria di Connolly alle presidenziali in Irlanda

Schiacciante vittoria della candidata indipendente di sinistra Catherine Connolly alle presidenziali in Irlanda che ottiene il 63% dei voti. Alla sfidante Heather Humphreys il 29,5 percento dei consensi. Lo riporta The Irish Times precisando che il numero di voti nulli ha raggiunto livelli senza precedenti, poiché un gran numero di elettori ha espresso rabbia per la scelta dei candidati sulla scheda elettorale e per l'esclusione di altri.

