Scende lo spread Btp-Bund, torna ad allargarsi con Oat francese

E' in calo a 86,4 punti base lo spread fra Btp e Bund tedesco in avvio di giornata dalla chiusura di 87,3 punti segnata mercoledì. Il rendimento del titolo di Stato italiano scende al 3,55% (dal 3,57%) mentre quello tedesco è fermo al 3,69%.

Il differenziale fra Btp e Oat francese è tornato ad allargarsi a 6 punti base, dopo essere sceso a 5,5 alla vigilia, con il bond transalpino ora al 3,49% (era al 3,51%) in un momento di minor attenzione del mercato sulla crisi del governo di François Bayrou.