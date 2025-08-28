Lunedì 25 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Ultima oraScende lo spread Btp-Bund, torna ad allargarsi con Oat francese
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Scende lo spread Btp-Bund, torna ad allargarsi con Oat francese

Scende lo spread Btp-Bund, torna ad allargarsi con Oat francese

In calo il rendimento dei bond governativo dell'Italia

In calo il rendimento dei bond governativo dell'Italia

In calo il rendimento dei bond governativo dell'Italia

E' in calo a 86,4 punti base lo spread fra Btp e Bund tedesco in avvio di giornata dalla chiusura di 87,3 punti segnata mercoledì. Il rendimento del titolo di Stato italiano scende al 3,55% (dal 3,57%) mentre quello tedesco è fermo al 3,69%.

Il differenziale fra Btp e Oat francese è tornato ad allargarsi a 6 punti base, dopo essere sceso a 5,5 alla vigilia, con il bond transalpino ora al 3,49% (era al 3,51%) in un momento di minor attenzione del mercato sulla crisi del governo di François Bayrou.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

btpBorsa