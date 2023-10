Scegliere per competenza, non per appartenenza, Avati al Csc

La designazione di Sergio Castellitto come Presidente è bipartisan e mette fine a ogni polemica. Io sono nel Cda con la mia esperienza di 54 film e con me ci sono persone di alto profilo, come Giancarlo Giannini che ha un curriculum di attore senza pari in Italia. Posso dire che i nuovi vertici indicati del Centro Sperimentale di Cinematografia sono frutto di scelte basate sulla competenza e non sull'appartenenza, come ha affermato all'ANSA Pupi Avati. "È la migliore scuola di cinema al mondo e merita il massimo". "Il mio amore per il Centro Sperimentale risale agli inizi della mia carriera - ha proseguito il regista - e sono stato già nel Cda con la presidenza di Alberoni, ho conosciuto la scuola nel suo splendore e mio fratello Antonio ne è stato anche docente!". Secondo Avati, "si è intervenuti con molta ambizione e sono d'accordo perché il Centro Sperimentale se lo merita. E poi - ha aggiunto - il comitato scientifico non è stato ancora nominato, sarà ricco". Per quanto riguarda le polemiche di quest'estate, le proteste, le firme e gli appelli? "Erano strumentali a una parte, il nome di Castellitto mi sembra indiscutibile", ha risposto Pupi Avati.