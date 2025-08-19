Martedì 19 Agosto 2025

Resistenza difficile

Beppe Boni
Resistenza difficile
Scattate regole contro telefonate selvagge del telemarketing

Codacons, stop finti numeri nazionali ma non funzionerà

Entrano in vigore oggi le nuove regole sul telemarketing, ma il Codacons avverte: le telefonate commerciali indesiderate continueranno a tormentare i cittadini. Nonostante i 32 milioni di iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni, - spiega l'associazione - ogni italiano riceve in media da 5 a 8 telefonate commerciali a settimana, per un totale di circa 15 miliardi di contatti indesiderati ogni anno. Con una differenza però: se in passato le chiamate riguardavano principalmente contratti di telefonia, luce e gas, oggi sempre più spesso si spingono verso proposte di investimenti finanziari e in bitcoin, con il rischio concreto di truffe e perdite economiche ingenti per i consumatori.

Le misure introdotte da oggi, tuttavia, non metteranno fine al fenomeno: il blocco interessa solo i finti numeri fissi italiani, mentre le numerazioni mobili continueranno a raggiungere gli utenti almeno fino a novembre; resta possibile falsificare numerazioni chiamando dall'Italia, e nessuna barriera viene posta alle chiamate provenienti da prefissi stranieri. Nel frattempo i call center illegali, che operano con tecnologie sempre più sofisticate, sono già pronti ad aggirare i divieti, avverte il Codacons.

Le misure introdotte dall'Agcom, seppur positive e richieste da anni, rappresentano tuttavia un palliativo, l'ennesimo assieme a codici di condotta, registri, sanzioni, ecc., che non metterà fine al calvario dei cittadini. - spiega il Codacons - Questo fenomeno, ormai, rappresenta una vera e propria molestia ai danni dei cittadini che non solo provoca stress, ma porta un numero crescente di utenti a non rispondere più al telefono quando sullo schermo appare un numero sconosciuto, col rischio di perdere anche telefonate importanti, conclude l'associazione.

