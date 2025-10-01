Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Scarcerato trapper Baby Gang, 'ai domiciliari per curarsi'
1 ott 2025
Scarcerato trapper Baby Gang, 'ai domiciliari per curarsi'

Gip Milano, 'può andare in una comunità per disintossicarsi'

Esce dal carcere il trapper Baby Gang, arrestato l'11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, e va ai domiciliari, con braccialetto elettronico, in una comunità terapeutica, nel Milanese, per un percorso di "disintossicazione". Lo ha deciso la gip di Milano Fiammetta Modica, accogliendo l'istanza dell'avvocato Niccolò Vecchioni e ritenendo attenuate le esigenze cautelari che avevano giustificato la custodia cautelare in carcere per il cantante, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, ai vertici delle classifiche di streaming, con quasi 3 milioni di follower e collaborazioni importanti con rapper di peso.

