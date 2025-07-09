Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Scarcerato in Costa d'Avorio l'italiano Maurizio Cocco

Arrestato nel 2022,condannato per frode fiscale. Pagata cauzione

Arrestato nel 2022,condannato per frode fiscale. Pagata cauzione

Arrestato nel 2022,condannato per frode fiscale. Pagata cauzione

E' stato rilasciato oggi Maurizio Cocco, italiano arrestato in Costa d'Avorio nel giugno 2022 e condannato, nel maggio 2024, a 24 mesi di reclusione per frode fiscale e associazione a delinquere e al pagamento di un'ammenda di circa 60 mila euro. Lo riferiscono fonti informate.

Dopo le interlocuzioni avviate dal legale di Cocco, a dicembre il giudice ivoriano aveva disposto una sensibile riduzione della cifra fissata per la libertà su cauzione. Dopo la formalizzazione del pagamento da parte della famiglia, l'ambasciata italiana ha depositato alla cancelleria del tribunale l'ammontare della cauzione, agevolando la scarcerazione.

© Riproduzione riservata

