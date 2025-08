Scade il mandato di Conte, a settembre voto 5s per la conferma

Si terrà a settembre la consultazione on line degli iscritti cinque stelle per la scelta del presidente del Movimento. Da Statuto domani scade il mandato di Giuseppe Conte, iniziato 4 anni fa. Conte si ripresenterà per la guida del Movimento e, nel frattempo, resterà in prorogatio. Il comitato di garanzia dei Cinque stelle - composto da Roberto Fico, Virginia Raggi e Laura Bottici - è intanto al lavoro per elaborare le procedure del voto, "che - per Statuto - devono garantire pluralità e trasparenza nelle candidature". Lo slittamento a settembre permetterà quindi anche agli eventuali altri candidati alla presidenza di poter preparare la corsa.