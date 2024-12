Sbarra a Salvini, 'norme sciopero già codificate e condivise'

"Le norme sullo sciopero sono già codificate e condivise: non si possono cancellare con un atto unilaterale da parte di un ministro o di un governo. Una cosa è criticare l'uso rituale e compulsivo, un fatto che danneggia soprattutto il sindacato, ben altra cosa è mettere in discussione la disciplina che ne regola l'esercizio". Così Luigi Sbarra. "Si rischia di comprimere un principio intangibile sancito dalla Costituzione e di regalare un assist a chi vorrebbe radicalizzare ulteriormente il clima sociale. Per coniugare il diritto allo sciopero e quello dei cittadini ad avere servizi essenziali la legge c'è. Va applicata".