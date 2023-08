Sbarra a Landini, 'sfidiamo insieme il governo per un patto'

"Fa piacere che la Cgil si unisca alla richiesta di un dialogo stretto e costante con il governo su alcuni obiettivi strategici di coesione e sviluppo. Non mancano elementi comuni e il metodo del confronto è la nostra impostazione da sempre. All'amico Landini dico: sfidiamo unitariamente il governo assumendoci la responsabilità attraverso relazioni sindacali innovative, valorizzando la contrattazione collettiva, praticando la partecipazione per un nuovo Patto sociale". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, all'ANSA, dopo la lettera del leader della Cgil, Maurizio Landini, alla premier Giorgia Meloni per un confronto.