Ultima ora
Sbarco di 44 migranti a Lampedusa,a bordo anche due cadaveri
9 set 2025
  Ultima ora
Sbarco di 44 migranti a Lampedusa,a bordo anche due cadaveri

Soccorsi da motovedetta Gdf,ci sono 3 intossicati da idrocarburi

Soccorsi da motovedetta Gdf,ci sono 3 intossicati da idrocarburi

Soccorsi da motovedetta Gdf,ci sono 3 intossicati da idrocarburi

Due cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un'imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza. Fra le persone sbarcate anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati invece già trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l'ispezione cadaverica. Verosimilmente i due giovani migranti sono morti a causa di un'intossicazione da idrocarburi.

