Sassuolo rimonta e pareggia 2-2 con Salernitana in Serie A

Pareggio ricco di reti ed emozioni a Reggio Emilia nel primo anticipo della 12/a giornata di Serie A. Il Sassuolo pareggia 2-2 in rimonta sulla Salernitana grazie ad una doppietta di Thorstvedt (36' e 7' st) che risponde ai gol di Ikwuemesi (5') e Dia (17') che avevano portano in vantaggio per 2-0 i granata. Partita dai due volti con gli ospiti che, grazie al pressing alto, si aggiudicano la prima frazione di gioco. Nella ripresa Dionisi ridisegna la squadra e raggiunge un meritato pareggio che addirittura può adare stretto agli emiliani. Nella seconda frazione evidente calo fisico della squadra allenata da Pippo Inzaghi che mantiene il pareggio grazie ad un super Ochoa, protagonista di una serie di parate spettacolari. In classifica gli emiliani salgono a 12 punti, i granata restano ultimi a 5 punti.