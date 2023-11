Sarri, 'Vorrei chiudere carriera alla Lazio'

Maurizio Sarri ha dichiarato nella conferenza stampa post Lazio-Celtic, vinta dai biancocelesti 2-0: "Quanto sto investendo sulla Lazio? Ho detto di voler restare qui... Poi nel calcio perdi due partite e vai a casa, ne vinci due e rinnovi. Io qui ci sto bene, è la mia dimensione. Ho un altro anno di contratto, se alla fine della prossima stagione ci saranno i presupposti io alla Lazio rimango volentieri". Lotito gli ha detto di far giocare i calciatori che stanno bene? "Sono tre anni che me lo dice", ha riso il tecnico. Sarri ha spiegato che i suoi dubbi non sono mai stati sui giocatori, "ma sulla mentalità della squadra, visto che abbiamo mancanze in partite che mentalmente consideriamo facili, e poi andiamo in campo senza determinazione e applicazione feroce". Il mister, a Sky Sport, aveva anche affermato: "Stiamo facendo l'esatto contrario dell'anno scorso, andiamo bene in Champions e male in campionato. Ora però mi aspetto di andare bene anche col Cagliari...".