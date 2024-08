Sant'Egidio, tregua olimpica purtroppo occasione mancata

E' stata "una occasione mancata". Così il presidente della Comunità di Sant'Egidio , Marco Impagliazzo, commenta il mancato accoglimento dell'appello ad una tregua per le Olimpiadi lanciato da Papa Francesco. "Rammarica molto vedere come i conflitti non si siano mai fermati in questo periodo e si siano protratti e approfonditi con la tragico conseguenza di vittime civili". "Ciò non significa che non occorra continuare in tutti i modi possibili a sostenere la voce del Papa che chiede pace. Come Comunità di Sant'Egidio abbiamo promosso per settembre un incontro a Parigi dal tema 'immaginare la pace'. C'è tanto bisogno di immaginare vie di pace", dice Impagliazzo all'ANSA.