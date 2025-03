Sanremo: Procedura Aperta per l'Organizzazione del Festival della Canzone 2026-2028

La Giunta di Sanremo ha approvato, nel pomeriggio, la delibera relativa all'indizione della procedura per l'individuazione del partner per l'organizzazione e la trasmissione, in chiaro, del Festival della Canzone Italiana per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga per un massimo di due anni.

La delibera giunge dopo mesi di lavoro, con l'amministrazione impegnata a predisporre gli indirizzi per la manifestazione d'interesse con l'ausilio di una commissione interna a seguito della sentenza del Tar che impediva dalla prossima edizione del Festival l'affidamento diretto alla Rai. La procedura si svolgerà in due parti: la prima (selettiva) riguarderà la pubblicazione di un avviso pubblico per individuare il partner; la seconda (negoziale) consentirà di negoziare i termini finali della convenzione direttamente con il partner individuato.

Riguardo agli indirizzi: potranno partecipare alla procedura solo gli operatori economici fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e che possiedano dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza.

Il partner dovrà riconoscere al Comune un corrispettivo non inferiore a 6 milioni e 500 mila euro, oltre a una percentuale non inferiore all'uno per cento su tutti gli introiti derivanti dai proventi pubblicitari e dallo sfruttamento dei marchi concessi. Ogni ulteriore costo eventualmente sostenuto per la realizzazione della manifestazione e degli eventi collaterali sarà a carico del partner, tra cui le spese di un palco esterno sul quale dovranno esibirsi artisti presenti al Festival o ospiti di pari importanza artistica, con collegamento con la manifestazione principale durante la diretta televisiva serale.

Resterà invece a carico del Comune la scelta della sede di svolgimento dell'evento e il pagamento del costo di affitto della stessa. Ma non è tutto. Il partner dovrà pure riprendere e trasmettere le manifestazioni "Sanremoinfiore" e un altro evento a scelta dell'amministrazione e realizzare e trasmettere in diretta e/o in leggera differita (a proprie cura e spese) almeno altre due manifestazioni da concordare con il Comune.