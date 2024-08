Sanlorenzo compra le barche a vela Swan da Leonardo Ferragamo

Sanlorenzo acquista da Sawa, controllata da Leonardo Ferragamo, il 100% di Nautor Swan e le partecipate d lgruppo che comprende 13 imprese in sette paesi (Finlandia, Italia, Spagna, Principato di Monaco, Regno Unito, Stati Uniti e Australia). Il gruppo Nautor Swan è prevalentemente attivo nella progettazione, costruzione, commercializzazione e refit di imbarcazioni a vela di alto lusso a marchio Swan, Maxi Swan e ClubSwan, nonché a motore con marchio Shadow e Arrow. Sanlorenzo acquista il 60% al primo closing, previsto a breve, per 48,5 milioni, equivalente al pro-quota di un equity value concordato in 80,9 milioni sulla base di un enterprise value pari a 90 milioni. Il restante 40% delle quote passerà di mano entro il 30 aprile 2028. "L'unione dei marchi Sanlorenzo e Nautor Swan - ciascuno con una propria offerta esclusiva e limitata, rivolta al proprio club di connoisseurs, non in sovrapposizione tra loro - creerà un polo della nautica unico al mondo. Il meglio dello yachting a motore e a vela", detto Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo.