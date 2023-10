Sanità digitale, sì, ma con moderazione

Il digitale in sanità è ben visto dal 73% degli italiani, che apprezzano e utilizzano ricette elettroniche e ritiro online dei referti, ma con giudizio: l'Intelligenza Artificiale è ben accetta, ma solo come alleato e supporto al medico. A pensarla così, il 92% degli intervistati esclude l'idea di farsi curare da una piattaforma di Intelligenza Artificiale, anziché dal medico. Questo è uno dei risultati di un'Indagine condotta sull'opinione pubblica e sul personale medico dall'Istituto Piepoli per la Fnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, presentata oggi nell'ambito del Convegno 'Valore salute: Ssn volano di progresso del Paese. I 45 anni del Servizio Sanitario Nazionale, un'eccellenza italiana', in corso a Roma. Il rapporto diretto e fiduciario con il proprio medico è talmente importante che il 75% degli italiani intervistati non è disposto a rinunciare al diritto di scegliere il proprio medico di famiglia.