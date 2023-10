Sanità, 3-3,5 miliardi in manovra finanziati

Nel confronto in atto sulla Legge di Bilancio, secondo quanto apprende l'ANSA, si rafforza l'ipotesi di uno stanziamento per la Sanità compreso tra i 3 ed i 3,5 miliardi di euro. Fonti attendibili smentiscono l'attribuzione alla Nadef di un taglio di 2 miliardi rispetto al settore della Sanità, poiché la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza si riferisce a calcoli tendenziali a legislazione vigente. Per discutere di questi temi, oltre che della Missione 6 Sanità del Pnrr, il Ministro della Salute Orazio Schillaci sarà audito alla 10/ma Commissione Affari Sociali e Sanità del Senato, presieduta dal Senatore Francesco Zaffini, martedì 17 ottobre.