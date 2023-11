Sangiuliano, 'successo per i musei gratis il 4 e 5 novembre' Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha annunciato l'apertura gratuita di musei e parchi archeologici in giornate simboliche come il 4 novembre. I dati mostrano che l'iniziativa è stata apprezzata, con 35.700 visitatori al Colosseo e 28.256 al Pantheon. Un'opportunità per vivere la straordinaria bellezza del nostro patrimonio culturale.