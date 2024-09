"Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico". Lo ha detto il ministro Gennaro Sangiuliano in un'intervista al Tg1, parlando di Maria Rosaria Boccia. "Mai speso soldi pubblici - ha detto ancora -, non sono ricattabile". Sangiuliano ha spiegato di aver "presentato le dimissioni alla premier ma le ha respinte".