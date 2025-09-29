Lunedì 29 Settembre 2025

Carmine Pinto
Sandu, 'dalle elezioni un mandato forte per adesione a Ue'
29 set 2025
Sandu, 'dalle elezioni un mandato forte per adesione a Ue'

Presidente della Moldavia: 'dimostrato che non ci intimidiscono'

Dal risultato delle elezioni arriva "un mandato forte per il processo di adesione". Lo ha detto la presidente della Moldavia e leader del partito filo-Ue (il Pas), Maia Sandu, in una conferenza stampa organizzata a Chisinau. "Abbiamo dimostrato al mondo intero che siamo coraggiosi e dignitosi, che non ci siamo lasciati intimidire", ha aggiunto Sandu con riferimento alle ingerenze russe. Nella tarda mattinata la presidente ha ricevuto anche la telefonata di congratulazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

