Bruno Vespa
Ultima oraSanchez vuole blindare il diritto all'aborto in Costituzione
3 ott 2025
  3. Sanchez vuole blindare il diritto all'aborto in Costituzione

Iniziativa annunciata dal premier contro l'offensiva di Pp e Vox

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che porterà al Congresso una proposta di riforma costituzionale per includere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione e in questo modo blindarlo legalmente. L'iniziativa, segnalano fonti della Moncloa, dopo l'offensiva mossa dal Partido Popular e da Vox al Comune di Madrid, con l'approvazione di una polemica mozione, che obbliga a informare le donne che si sottopongono a Ivg dei rischi di una presunta 'sindrome post aborto', senza alcuna base scientifica. L'obiettivo del governo è "consacrare la libertà e autonomia delle donne" nella Magna Carta.

