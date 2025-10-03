Sanchez vuole blindare il diritto all'aborto in Costituzione

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che porterà al Congresso una proposta di riforma costituzionale per includere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione e in questo modo blindarlo legalmente. L'iniziativa, segnalano fonti della Moncloa, dopo l'offensiva mossa dal Partido Popular e da Vox al Comune di Madrid, con l'approvazione di una polemica mozione, che obbliga a informare le donne che si sottopongono a Ivg dei rischi di una presunta 'sindrome post aborto', senza alcuna base scientifica. L'obiettivo del governo è "consacrare la libertà e autonomia delle donne" nella Magna Carta.