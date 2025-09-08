Sanchez, 'nove misure per fermare il genocidio a Gaza'

"Il governo di Spagna ha deciso di avviare con effetto immediato nove azioni per fermare il genocidio a Gaza, per perseguirne gli autori e per sostenere la popolazione palestinese". Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez, in una dichiarazione alla Moncloa.

Fra le misure annunciate, un decreto per "consolidare giuridicamente" l'embargo di armi da Israele, il divieto di transito nei porti e nei cieli spagnoli di navi e aerei che trasportano combustibile o materiale di difesa destinato a Israele, e il divieto di accesso in Spagna di "tutte le persone che partecipano in maniera diretta al genocidio nella Striscia di Gaza".