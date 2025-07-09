Giovedì 9 Ottobre 2025

Sanchez lancia piano anti-corruzione elaborato con l'Ocse

Il governo spagnolo propone al Congresso di approvare un "piano statale di lotta contro la corruzione", con "15 importanti misure", elaborato "insieme all'Ocse" (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa): lo ha detto il premier iberico, Pedro Sanchez, riferendo in Aula sull'inchiesta che coinvolge ex esponenti del Partito Socialista. "L'obiettivo è situarci all'avanguardia in Europa su questo argomento", ha detto.

