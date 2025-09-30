San Siro: Inter-Milan, passo storico e decisivo per il futuro

Inter e Milan esprimono "soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei club e della città". Lo spiegano in una nota congiunta Milan e Inter, dopo il via libera dal Consiglio comunale all'operazione per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe.

"In attesa della comunicazione ufficiale dell'esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club - affermano - guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell'iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo".