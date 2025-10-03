Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraSan Carlo, il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. San Carlo, il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi

San Carlo, il Tribunale respinge il ricorso di Manfedi

Passa la nomina di Macciardi a soprintendente

Passa la nomina di Macciardi a soprintendente

Passa la nomina di Macciardi a soprintendente

Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, contro la nomina del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, decisa dal ministro della Cultura, Alessio Giuli. Io giudice Marco Pugliese, della VII Sezione fallimentare, ha ritenuto che nella riunione del CDI dello scorso 26 agosto, i tre componenti (due di nomina governativa e uno in rappresentanza della Regione Campania) potessero riproporre la nomina di Macciardi sebbene non fosse fra gli argomenti all'ordine del giorno della convocazione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SentenzaGiustizia