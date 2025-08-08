San Carlo, il Tribunale di Napoli fissa l'udienza al 27 agosto

La VII Sezione del Tribunale civile di Napoli ha deciso di fissare l'udienza relativa al ricorso presentato dal sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi, e dalla componente del Cdi Maria Grazia Falciatore, espressione della Città metropolitana, al prossimo 27 agosto 2025. Lo apprende l'ANSA. I giudici hanno dunque deciso di non ricorrere a un provvedimento di sospensiva, ma di fissare direttamente l'udienza convocando le parti.

Il ricorso in sede civile era stato depositato ieri contro la deliberazione dei tre consiglieri (due di nomina governativa e uno della Regione Campania) con cui era stata proposta al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la nomina di Fulvio Adamo Macciardi, in qualità di soprintendente del Massimo napoletano. Nomina poi ufficializzata dallo stesso Giuli.

La decisione dei giudici - come si legge - è stata presa "tenuto conto che allo stato non appaiono sussistere i presupposti per l'adozione di misure 'inaudita altera parte', tenuto conto dell'urgenza rappresentata e il periodo di sospensione feriale".

A seguito di tale decisione, non sarà inoltre convocata alcuna riunione del Cdi così come era stato chiesto dai tre consiglieri. Inoltre, nei prossimi giorni Manfredi depositerà anche il già annunciato ricorso al Tar.