Lunedì 1 Settembre 2025

Quel cappellino della premier

Gabriele Canè
Quel cappellino della premier
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto oggiIsraele-GazaGlobal Sumud FlotillaUcrainaPutin CinaSinner
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini,francesi nervosi, pesa il debito per investimenti
1 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Salvini,francesi nervosi, pesa il debito per investimenti

Salvini,francesi nervosi, pesa il debito per investimenti

Segretario Lega, "con noi al governo mai soldati in Ucraina"

Segretario Lega, "con noi al governo mai soldati in Ucraina"

Segretario Lega, "con noi al governo mai soldati in Ucraina"

"I francesi sono nervosi: il peso del debito è più pericoloso per gli investimenti rispetto al nostro. Convocano a Parigi per parlare di future guerre. Noi facciamo di tutto per armare la diplomazia non i carri armati". Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini durante la presentazione sul Monte Conero a Sirolo (Ancona) dei candidati della Lega alle Regionali, alla presenza del candidato governatore Francesco Acquaroli che corre per la riconferma.

"La fine della guerra in Ucraina - ha sottolineato Salvini - salverà tante vite e aprirà commerci per tanti imprenditori che vogliono continuare a lavorare. I governi di sinistra in Europa parlano di mandare i soldati: su una cosa non transigo, - ha concluso - finché sono al governo non ci sarà un solo soldato a combattere in Ucraina. Non siamo in guerra e non vogliamo esserlo".

"A Parigi sono parecchio nervosi, - ha detto ancora Salvini - un giorno convocano gli ambasciatori, il giorno dopo attaccano governi come quello italiano su un sistema fiscale che è assolutamente normale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraMatteo Salvini