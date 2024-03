Salvini,c'è uno Stato che collabora e pezzo di Stato che origlia

"Il via ai lavori del tunnel subportuale di Genova è l'esempio dello Stato che collabora e funziona, in un'ora in cui escono vergognose ricostruzioni secondo cui ci sarebbero pezzi di Stato invece che lavorano contro altri pezzi di Stato, ascoltando, origliando, spiando, dossierando. Anche qualcuno che è seduto qua, una vergogna di stampo sovietico. Oggi invece è una giornata di sole perché pezzi di Stato si sono messi al lavoro insieme per un'opera pubblica". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a Genova,.