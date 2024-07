Salvini, vittoria di Trump? Non so ma è il mio auspicio

"Non lo so, mancano poco meno di 4 mesi e spero che non succeda altro e che il dibattito americano sia su economia, disarmo e pace". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, ospite di Radio24, alla domanda se l'attentato a Donald Trump potrebbe influire sulla sua vittoria alle presidenziali americane. Salvini quindi ha aggiunto: "Io penso che un'amministrazione repubblicana o a guida Trump avrebbe mano più ferma per riportare al dialogo le parti in conflitto, sia Russia-Ucraina che Israele e Palestina. Questo è il mio auspicio e la mia convinzione".