Mercoledì 27 Agosto 2025

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
27 ago 2025
Salvini, Veneto a guida Lega, cambiare sarebbe un errore

'E' esempio eccellente,spero in un accordo chiaro al più presto'

"Spero di sì, ne parleremo con gli alleati e confido avremo un accordo chiaro al più presto. Il Veneto è un esempio di eccellente governo: sarebbe un errore cambiare lo schema di un centrodestra a guida leghista". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini risponde a ilSussidiario.net - in una intervista in occasione del Meeting di Rimini - che chiede se ci sarà una lista Zaia in Veneto e a che punto sia il centrodestra nella definizione delle candidature per le regionali.

