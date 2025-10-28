Martedì 28 Ottobre 2025

Salvini vede Orban, 'focus su pace e critiche a Ue suicida'
28 ott 2025
Salvini vede Orban, 'focus su pace e critiche a Ue suicida'

"È durato un'ora l'affettuoso incontro al Mit tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. È stata l'occasione per fare il punto sulla situazione internazionale, con riferimento alle infrastrutture e agli equilibri geopolitici". Lo riferisce lo staff del vicepremier e leader della Lega, al termine del colloquio con il primo ministro dell'Ungheria. "Sono stati affrontati altri temi come la pace, la dura critica al green deal e alle politiche suicide dell'Unione europea - viene spiegato -. Massima sintonia sul contrasto all'immigrazione clandestina. Salvini e Orbán si sono soffermati davanti al plastico del Ponte sullo Stretto, collocato all'ingresso del Ministero: è un'opera che crea aspettative e curiosità anche a livello internazionale. Salvini lo ha invitato all'avvio dei cantieri".

