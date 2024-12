Salvini, Vasco si confronti con parenti morti da incidente

Vasco Rossi "lo adoro come cantante. Tutti i tipi di droga fanno male. Vorrei che non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti". Così il vicepremier Matteo Salvini tornando sulla polemica con Vasco sul nuovo codice della strada. "Non c'è da ridere quando si parla di alcol e droga - ha aggiunto -. Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, però è un Codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite".