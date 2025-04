Matteo Salvini è l'unico candidato alla segreteria federale della Lega. Per quanto riguarda i 22 posti elettivi nel consiglio federale, sono state depositate 36 candidature. Il congresso è in agenda a Firenze sabato 5 e domenica 6 aprile: non saranno designati i vicesegretari, sono attesi ospiti internazionali in presenza o in video. E' quanto si legge in una nota della Lega.