"Una parte di quei tagli servono per gli incrementi dei costi su Genova, per il Terzo Valico e per Genova città". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, commentando da Genova il taglio del 70% dei fondi adottato dal governo per la manutenzione delle strade provinciali. "Farò il possibile per recuperare i soldi - ha aggiunto - e il ponte sullo Stretto di Messina non c'entra nulla".