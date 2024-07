Salvini, sul 'salva-Milano' c'era gente che non era d'accordo

Il 'Salva-Milano' fuori dal 'Salva-Casa'? "Troverà spazio in altre norme se saranno tutti d'accordo. Io non impongo nulla sulla testa di nessuno. Sono strafelice della semplificazione per milioni di famiglie contenuta nel Salva-Casa. Sulla norma che riguarda Milano", invece, "c'era gente che non era d'accordo". Lo ha detto il vicepremier leghista Matteo Salvini a margine di un convegno alla Camera. Salvini ha dunque confermato che sul punto al momento non c'è accordo: "Quando troveranno un accordo me lo diranno e li ascolterò. Io l'ho proposto ed ero d'accordo...".