Salvini, 'su ponte Stretto i primi miliardi veri in manovra'

Per il Ponte sullo Stretto di Messina, "la manovra del prossimo autunno sarà quella che stanzierà alle cifre più importanti. Il costo massimo è di 13 miliardi e conto che si stia ampiamente al di sotto". Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'evento "L'Italia dei Sì. 2023-2032" spiegando che "è "meno della metà di quello che fino ad oggi sta costando il reddito di cittadinanza che non lascia traccia sul futuro. Le regioni saranno chiamati a dare il loro contributo, non si sa ancora quanti soldi hanno e conto che è che lo sappiano al più presto. Quindi i primi miliardi veri saranno in legge di bilancio"