Salvini su incontro Musk-Mattarella: "Sarebbe stimolante, la sicurezza prima di tutto"

"Non faccio io l'agenda di Musk e del presidente Mattarella. Sarebbe un incontro stimolante". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine di un evento in Prefettura a Milano sull'incontro richiesto da Elon Musk su Starlink.

"Poi - ha aggiunto - non sono io a decidere se va bene la tecnologia A o la tecnologia B. Se Starlink connette mezzo mondo non vedo perché la sinistra debba dire pregiudizialmente di no, perché è di Musk".

Secondo Salvini, "quando si parla di sicurezza nazionale le simpatie e le antipatie dovrebbero uscire dal tavolo".