Salvini su Flotilla, spero che nessuno cerchi lo scontro

"Flotilla? Spero che nessuno cerchi lo scontro. Un conto è manifestare le proprie idee, altro pensare di entrare illegalmente in una zona di guerra: ovviamente non è né saggio, né prudente. Mi sembra che il messaggio che gli organizzatori volevano mandare sia stato mandato, un altro paio di maniche se uno cerca l'incidente diplomatico, lo scontro, la guerra: mi auguro che non sia così, facciamo di tutto per tutelare ogni vita umana". Così su fb il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.