Martedì 30 Settembre 2025

Ha vinto l’uomo del fare

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Femminicidio PaupisiBoccia SangiulianoBonus casa 2026Basi russeAscolti tv Sciopero treni 3 ottobre
Acquista il giornale
Ultima oraSalvini su Flotilla, spero che nessuno cerchi lo scontro
30 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Salvini su Flotilla, spero che nessuno cerchi lo scontro

Salvini su Flotilla, spero che nessuno cerchi lo scontro

Entrare illegalmente in zona di guerra nè saggio nè prudente

Entrare illegalmente in zona di guerra nè saggio nè prudente

Entrare illegalmente in zona di guerra nè saggio nè prudente

"Flotilla? Spero che nessuno cerchi lo scontro. Un conto è manifestare le proprie idee, altro pensare di entrare illegalmente in una zona di guerra: ovviamente non è né saggio, né prudente. Mi sembra che il messaggio che gli organizzatori volevano mandare sia stato mandato, un altro paio di maniche se uno cerca l'incidente diplomatico, lo scontro, la guerra: mi auguro che non sia così, facciamo di tutto per tutelare ogni vita umana". Così su fb il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraMatteo Salvini