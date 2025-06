Salvini, serve circoscrivere il reato di tortura

"La polizia penitenziaria è poco presente su giornali e quando c'è viene attaccata perché 'aguzzini e torturatori'". E' un mestiere "prezioso in condizioni delicatissime, lavoratori che sono dentro per missione e vocazione". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una conferenza del partito a tema. Serve "rivedere, circoscrivere e precisare reato di tortura", ha annunciato Salvini. "È una cosa da fare e chi se non la Lega può farlo", ha aggiunto.