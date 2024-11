"Se gli scioperi vengono svolti rispettando le norme nulla questio altrimenti già dalle prossime ore interverrò per limitarne la fascia oraria eventualmente anche con la precettazione". Così il ministro delle Infrastruture e dei Trasporti Matteo Salvini al question time al Senato ribadendo che "non ci sono mai stati così tanti scioperi come contro questo governo" e che "qualcuno invita la rivolta sociale".