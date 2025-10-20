Salvini, se le banche si lamentano sale contributo a manovra

"Se si lamentano non sono cinque ma sono sei, sono sette" i miliardi di contributo delle banche alla manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentire". Lo afferma il vicepremier e ministro ai Trasporti e infrastrutture Matteo Salvini (Lega).

"Che dalle banche venga un piccolo contribuito" con i circa 50 miliardi di utile che registrano per aiutare i consumatori mi sembra corretto, aggiunge Salvini intervenendo al XVI Forum nazionale dei giovani imprenditori di Confcommercio a Milano.